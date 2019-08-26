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مصر

حملة رقابية مفاجئة علي المدارس والوحدات الصحية في البحيرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:59 م
محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
أحمد أبوالمحاسن
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شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحيرة عدة حملات مفاجئة، على بعض الوحدات المحلية؛ لمتابعة الأعمال التي تجرى داخل الوحدات، وقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات.

وأكدت محافظة البحيرة، أن الحملات المفاجئة التي شنتها المحافظة اليوم، أسفرت عن تحويل عدد٤ أطباء و١٢من هيئة التمريض؛ للتحقيق بوحدتي صحة الأسرة في الكفر الجديد وعزبة المجد.

وأسفرت الحملة عن تحويل ٥ من العاملين بالإدارة الزراعة بالكفر الجديد للتحقيق، وكذلك تحويل ٣ من العاملين في مدرستي الكفر الجديد الإعدادي والإبتدائي للتحقيق؛ لعدم إلتزام المذكورين بالمواعيد المقررة لتوقيع الحضور، وذلك عن طريق فريق من إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية.

وشددت المحافظة نقلا عن تصريحات إعلامية، على استمرار الحملات؛ لضبط العمل على كافة القطاعات، وإزالة المخالفات.

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