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محافظات

محافظ الغربية: غلق 7 منشآت طبية لإدارتها بدون ترخيص

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:57 م
محافظ الغربية هشام
محافظ الغربية هشام السعيد
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قرر محافظ الغربية هشام السعيد، غلق 7 عيادات ومعملين ومركز تخصصي للطب النفسي وعلاج الإدمان لإدارتها بدون ترخيص، كما تم الموافقة على منح التراخيص لـ 9 عيادات خاصة.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك تم بناءً على تكليف المحافظ لمديرية الشئون الصحية بالمرور المفاجئ من خلال اللجان الطبية على المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة ومخازن الأدوية ومكاتب رعاية الطفل ومكاتب الصحة وسلاسل التبريد ومخازن الطعوم.
وشدد البيان على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المؤسسات الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشتراطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المؤسسات الطبية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين مع عدم التغاضي على أي مخالفات قد تضر بسلامة وصحة المواطنين.
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