المقاولون العرب يضم شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي لمدة موسم

أعلن نادي المقاولون العرب، اليوم، ضم شكري نجيب مهاجم فريق الإسماعيلي، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأنهى نادي المقاولون العرب الاتفاق مع مسئولي الإسماعيلي على ضم شكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



يشار إلى أن نادي المقاولون العرب سيخوض فترة إعداد في كرواتيا خلال الأيام القادمة، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بعد خوض فترتين سابقتين في الإسكندرية والجبل الأخضر.

