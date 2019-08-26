رفيق الملك حسين ينشر مذكراته الخاصة بـ"النكسة"

نشرت جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم، فصولًا من مذكرات الشريف زيد بن شاكر، رئيس وزراء الأردن الأسبق ووزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي وأحد أشد المقربين من العاهل الأردني الملك حسين، كما ترويها أرملته السيدة نوزاد الساطي، في كتاب سيصدر الشهر المقبل بعنوان «زيد بن شاكر.. من السلاح إلى الانفتاح».



وتتناول فصول الكتاب معلومات موثقة وغير منشورة سابقًا عن تفاصيل مرحلة مهمة من تاريخ الأردن والمنطقة، تمتد من حرب 1967 وما سبقها، ورافقها من اتصالات بين الملك حسين والرئيس جمال عبدالناصر، وتداعيات الهزيمة وخسارة القدس والضفة الغربية، وصولًا إلى «معركة الكرامة» وما ترتب عليها من تزايد نفوذ التنظيمات الفلسطينية في الأردن، وأحداث «أيلول الأسود»، وكان زيد بن شاكر خلالها أحد كبار ضباط الجيش الأردني.



ويتناول الكتاب أيضًا العلاقة بين الملك حسين والرئيس العراقي صدام حسين، وموقف الأردن خلال حرب الخليج الثانية الداعم للحل العربي، الذي رفضه صدام.



روايات السيدة نوزاد الساطي جاءت في سياق معلومات وذكريات زوجها لمعلومات تركها عندها في محاولة منه لكتابة مذكراته قبل وفاته عام 2002.