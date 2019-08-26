سعد الحريري: لبنان يريد تجنب التصعيد مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم، أن حكومته تريد تجنب أي تصعيد مع إسرائيل، لكن على المجتمع الدولي رفض هذا الخرق الفاضح للسيادة اللبنانية.



وقال الحريري لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا.



وسقطت طائرتان مسيرتان يوم أمس الأحد في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أثار تحذيرًا من جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران للجنود الإسرائيليين على الحدود بانتظار الرد.