ميسي ينتظر الإذن الطبي لمواجهة أوساسونا

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، التدرب منفردا، الإثنين، داخل منشآت النادي الرياضية، في انتظار تحسن حالته هذا الأسبوع والحصول على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب والدخول للمرة الأولى إلى قائمة الفريق الموسم الحالي أمام أوساسونا، السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



ولم يشارك ميسي في أي دقيقة مع الفريق هذا الموسم بعد إصابته في عضلة الفخذ اليمنى، والتي حرمته من إنهاء الفترة الأخيرة من التحضير للموسم الجديد مع الفريق الكتالوني.



وكانت كل الأمور تشير إلى عودة ميسي لقائمة الفريق مؤخرا، بعدما أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة ريال بيتيس، الأحد، قبل أن يؤكد المدرب إرنستو فالفيردي أنه شعر في المران ببعض المشكلات العضلية.



وانتهى اللقاء لصالح برشلونة 5-2 بعد تألق الوافد الجديد، الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي سجل هدفين وصنع آخر، وذلك في غياب ميسي والأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي.



وشهد المران مشاركة كارليس بيريز وأنسو فاتي، من الفريق الرديف، واللذين شاركا في مباراة بيتيس، إضافة لكل من إينياكي بينيا، وسارسانيداس وآبي وتيناس.