ميلان يفسخ عقد الكرواتي إيفان سترينيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، عن إنهاء عقد مدافعه الكرواتي الدولي إيفان سترينيتش.



وتوجه سترينيتش، الفائز مع منتخب كرواتيا بالمركز الثاني في مونديال روسيا 2018، للمقر الرئيسي لميلان لإنهاء العقد.



وكتب ميلان عبر موقعه الرسمي: "إيه سي ميلان يعلن إنهاء عقد المدافع إيفان سترينيتش بالتراضي بين الطرفين".



وأضاف البيان "النادي يتمنى للاعب كل التوفيق في مسيرته".



وذكرت تقارير صحفية، أن إيفان سترينيتش يُفاضل بين عرضين من سبال، وبارما الإيطاليين.

