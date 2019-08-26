الجونة يلغي مباراته الثانية في معسكر سلوفينيا

تسببت الظروف المناخية غير المستقرة في إلغاء ودية الجونة أمام روجاسكا السلوفيني، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.



وفضل مدرب الجونة الصربي نيبوشا، عدم خوض المباراة لتجنب تعرض اللاعبين لأي إصابات في ظل الأحوال الجوية الصعبة.



ويواصل الجونة معسكره بسلوفينيا والذي كان قد انطلق يوم 17 أغسطس، وسوف يستمر حتى 29 من نفس الشهر.



يذكر أن فريق الجونة قد تعادل في الودية الماضية أمام سيلي السلوفيني بنتيجة 22، وسجل هدفي الجونة محمد ناجي جدو ولؤي وائل.