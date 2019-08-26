وكيل دجيكو: فشل انضمام اللاعب ليوفنتوس بسبب هيجواين

كشف سيلفانو مارتينا، وكيل أعمال البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالي، سبب فشل انتقال اللاعب لصفوف يوفنتوس في فترة سابقة.



وقال سيلفانو، خلال تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "نعم في الماضي كان يوفنتوس مهتما بضم دجيكو، واللاعب كان قريبًا من الانضمام إليه، قبل تعاقد النادي مع جونزالو هيجواين".



وأضاف: "كانت مفاوضات يوفنتوس جدية، لكنها توقفت بسبب المهاجم الأرجنتيني".



وارتبط اسم دجيكو بالرحيل عن روما، هذا الصيف أيضًا، نحو إنتر ميلان، لكن المهاجم المخضرم جدد عقده مع الذئاب حتى صيف 2022، ليغلق ملف رحيله تماما.



ويعد بقاء دجيكو في روما بمثابة ضربة لإنتر ميلان، الذي يسعى لتدعيم الخط الهجومي، خاصةً في ظل خروج الأرجنتيني ماورو إيكاردي من حسابات المدير الفني الجديد، أنطونيو كونتي.