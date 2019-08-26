يوفنتوس يسعي لخطف راكيتيتش بعد جلوسه على مقاعد البدلاء

يتمسك يوفنتوس الإيطالي بتعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن وجود إيفان راكيتيتش على مقاعد بدلاء برشلونة في أول مباراتين للبلوجرانا بمنافسات الليجا أمام أتلتيك بيلباو وريال بيتيس، أعاد فتح شائعات رحيله عن البارسا هذا الصيف.



وأضافت أن يوفنتوس لا يزال يواصل مطاردته للاعب الكرواتي، لا سيما وأنه كان هدفًا أساسيًا للسيدة العجوز لفترة طويلة.



وتابعت الصحيفة أن النادي الإيطالي يُصر على محاولة إجراء صفقة تبادلية مع برشلونة، ينتقل بمقتضاها راكيتيتش للسيدة العجوز مقابل رحيل إيمري كان للفريق الكتالوني.



ونوهت الصحيفة أنه حال رغب راكيتيتش في مغادرة برشلونة، فإن يوفنتوس سيكون عليه شراء اللاعب الكرواتي مقابل مبلغ مالي.