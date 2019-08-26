تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لليابان للمشاركة في مؤتمر التيكاد (فيديو)

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "التيكاد"، عقب ختام زيارته إلى فرنسا.



ويشكل مؤتمر "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان ومشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري؛ نقطة تحول فى مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، وتؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الإفريقية.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية، ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة. ​