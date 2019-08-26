الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 1.212 مليار يورو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
أعلن جهاز التمثيل التجاري، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بنسبة 36.2% لتبلغ 1.212 مليار يورو مقابل 823.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار تقرير عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، الذي أعده مكتب التمثيل التجاري بباريس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 334.2 مليون يورو خلال (يناير- مايو) 2019 مقارنة بنحو 289 مليون يورو خلال الفترة المثيلة من العام السابق أي بنسبة نمو 15.6%.

وأضاف أن هناك زيادة في حجم واردات مصر من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 لتسجل 785.5 مليون يورو مقارنة بنحو 534.5 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وأوضح أن القمح يعد أحد أهم السلع التي تم استيرادها من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 والذي بلغت قيمة الواردات منه نحو 106.4 مليون يورو، يليه الأدوية بقيمة 43.4 مليون يورو، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تزيد عن 4.5 مليار يورو في عدد من القطاعات الصناعية، التي تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء وصناعات السيارات والأدوية، والبنوك والاتصالات واللوجستيات.

وذكر التقرير أن هناك نحو 160 شركة فرنسية تعمل في مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص، ومن أبرز هذه الشركات "توتال" لتوزيع المنتجات البترولية، "لافارج هولسيم" في مجال الأسمنت، "أورنج"، "بنك كريدي أجريكول"، شركة "أكسا" للتأمين، "لوريال"، "سانوفي"، "كارفور"، "أكور"، "لاكتاليس".

ولفت التقرير إلى أنه من أبرز المشروعات التي ساهمت فرنسا في دعمها بمصر الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، كما تشمل هذه المشروعات أيضا تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

نساء يتفاجأن بعرض مفاتنهن على مواقع إباحية

منذ يوم

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الشركات

منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

بذر "دوار الشمس" خطر كبير على الصحة

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

نساء يتفاجأن بعرض مفاتنهن على مواقع إباحية

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

أيام زمان

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

الصحة

تحليل دم يكشف إصابات المخ

250 نوعًا من الصداع.. كيف العلاج؟

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

6 مشروبات تضر بالحمل

الرئيس نيوز

وزير الكهرباء يشيد بتعاون مصر والصين خلال استقباله رئيس "هواوي"

"الضرائب" تحقق فى حصيلة حفل محمد رمضان للمرة الثانية

محام سوداني: 100 مليار دولار حجم أموال البلاد المنهوبة

"إدلب" تتأهب للنصر على الإرهاب.. وأردوغان يسعى للمناورة في موسكو

منوعات

مرض يخافه كل الأطباء

حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين

العلماء يدحضون أوهامًا شائعة عن السرطان

"مؤامرة حريم" وراء الوفاة الغامضة للفرعون "رمسيس الثالث"

كشكول

"جودة التعليم" تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة

إقامة معارض لمستلزمات المدراس بتخفيضات حتى 25% بمطروح

أمين عام جامعة الأزهر يتفقد كلية الاقتصاد المنزلى

تعليم"دمياط" تقرر النزول بسن القبول بـ"الأول الابتدائي" شهر

إسلام سياسي

"القرضاوي" ذئب الإرهابية ينضم لقائمة إقالة قادة الإخوان

"علماء العراق": هجمات الكيان الصهيوني هدفها إحياء داعش

رابطة العالم الإسلامي: مواجهة دعاة الإرهاب لتجفيف منابع التطرف

قيادي إخواني عن العاملين بقنوات الجماعة في تركيا: عملاء


زيت وسكر

خبراء يكشفون علاقة خفض الفائدة بمعدلات التضخم

وزير القوى العاملة يطمئن على أوضاع العمال وأجورهم بمصنع جيد تكستايل

محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعدادًا للعام الدراسي

لأول مرة.. إجراء عمليات زراعة قوقعة ضمن منظومة التأمين الصحي ببورسعيد (مستند)

مقالات الرأي
ماجد حبته
ظريف فى قمة السبع!
يوسف إدوارد
حق "الردع" مكفول
سيد عبدالقادر
الفيل الأزرق.. «تعويذة سينمائية» لتحرير السينما من شياطين الملل
مؤمن المحمدي
القرن 19
المزيد

الثقافة

"التوعية بحقوق وواجبات الملكية الفكرية".. ندوة بالناشرين المصريين

وجدي الكومى: لا أظن أن يخف تأثير نجيب محفوظ فى مشهد الأدب المصرى

لقاء شعري وعرض فني بـ"ثقافة الدقهلية"

سهى زكي تكشف تفاصيل مشاركتها في سلسلة "3 حواديت"

صفحتنا ع الفيس بوك