تعرف على مخاطر الإعلانات الطبية في السوشيال ميديا

قال سامح عبدالشكور العميد الأسبق للمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، إن عملية التسوق عبر الإنترنت أصبحت نوعًا من أنواع كسب العيش السريع المغري، وتختلف الدوافع من شخص لآخر في التعامل مع هذه الخدمة، مشيرًا إلى أن الإعلانات الطبية على السوشيال ميديا لها مخاطر طبية كبيرة.



وأضاف عبدالشكور خلال مداخلة له في برنامج "يوم جديد" الذي يبث على قناة "الغد"، أنه لا بد من وجود رقابة على الإعلانات الطبية المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه ليس كل الإعلانات الطبية مفيدة لصحة الإنسان، ويمكن أن ينتج عنها أضرار صحية جسيمة.



وأشار إلى أننا نطالع مئات الإعلانات يوميًا وفي وقت قصير جدًا ذلك عندما نتصفح حساباتنا الإلكترونية الخاصة.



يشار إلى أن السوشيال ميديا تلعب دورًا مهمًا ليس فقط في علاقة الناس ببعضهم البعض، لكنها اقتحمت عالم التسويق وأحدثت فيه تغييرات كبيرة، عندما نتصفحُ حساباتنا الخاصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



