تشكيل السد القطري أمام النصر السعودي بدورى أبطال آسيا

يلتقي فريق السد القطري، نظيره النصر السعودي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، عند الساعة الـ7:45 من مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



ومن المتوقع أن يدخل السد القطري اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: الدوسري

خط الدفاع: عبدالكريم حسن، طارق سلمان، ميجيل، يونج جونج

خط الوسط: سالم الهجري، فرنانديز، الإنصاري

خط الهجوم: أكرم عفيف، بغداد بونجاح، علي أسد

يذكر أن نام تيهي لاعب السد القطري، قد خرج من قائمة الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة كأس الشيخ جاسم “السوبر”، أمام الدحيل.