"الوزراء الكويتي": زيارة الرئيس السيسي تدعم علاقات البلدين

عبر مجلس الوزراء الكويتي عن ترحيبه بزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت نهاية الشهر الجاري.



وأكد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس السيسي للكويت مهمة لدورها في تدعيم أواصر علاقات الأخوة الطيبة بين البلدين الشقيقين وتنمية أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



وأكدت مصادر دبلوماسية كويتية، في وقت سابق أهمية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السيسي، إلى الكويت يوم 31 أغسطس الجاري، لاعتبارات عدة، أهمها العلاقات التاريخية بين البلدين ووزن مصر الإقليمي والدولي، فضلا عن التطورات المتلاحقة في المنطقة، ما يتطلب المزيد من التواصل والتشاور بين القيادتين لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.



ومن المتوقع أن تكون الملفات الإقليمية حاضرة خلال المباحثات بجانب بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.



تأتي الزيارة عقب تسليم الكويت لمصر الشهر الماضي خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان اتخذت من الكويت مسرحا لممارسة أنشطتها ضد مصر.