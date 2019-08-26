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رياضة

التشكيل المتوقع للنصر السعودي أمام السد القطري

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يستقبل نادي النصر السعودي، نظيره السد القطري، مساء اليوم، في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، على ملعب ”الملك فهد“ الدولي بالعاصمة السعودية ”الرياض“.

تحوم الشكوك حول مشاركة المغربى عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، فى مباراة السد، فى ظل معاناة اللاعب من إصابة خفيفة بالتواء فى الكاحل، خلال مشاركته فى مباراة ضمك بالدورى السعودى للمحترفين، وكان فيتوريا فى انتظار موقف حمد الله من المواجهة الآسيوية، من أجل تجهيز فراس البريكان للمشاركة، حال عدم إمكانية مشاركة حمد الله، إلا أن المهاجم المغربى يعد الأقرب لدعم هجوم العالمي.

التشكيل المتوقع للنصر فى مباراة السد، كالأتى فى حراسة المرمى براد جونز، وفى خط الدفاع سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبد الله مادو، عبد الرحمن العبيد، والارتكاز عبد الله الخيبري، عبد الرحمن الدوسري، خط الوسط نور الدين أمرابط، جوليانو، فهد الجميعة، وفى الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.
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