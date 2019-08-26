القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والسد القطري في دورى أبطال آسيا

يحاول النصر السعودي تجاوز نظيره السد القطري عندما يستضيفه اليوم في الرياض في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، في الساعة الثامنة إلا ربع مساء.



للمرة الأولى في تاريخه يخوض بطل الدوري السعودي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية فى نسختها الجديدة، محققا سلسلة من 6 مباريات من دون هزيمة، آخرها فوزه على الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بنتيجة 3-2 بعد التعادل 1-1 ذهابًا.



فيما يبحث السد القطري عن لقبه الثالث في المسابقة بعد 1989 و2011، معززًا بلقب "الكأس السوبر" القطرية التي أضافها الى لقب الدوري المحلي الذي أحرزه الموسم الماضي، وذلك على حساب الدحيل الذي أقصاه أيضًا من الدور السابق للمسابقة القارية.



وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي، والكأس HD3، بصوت خليل البلوشي، وعبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على "يوتيوب"، داخل السعودية فقط، بتعليق عبدالله الحربي.