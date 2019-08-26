موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري في دورى أبطال آسيا

يسعى النصر السعودي إلى تجاوز عقبة السد القطري عندما يستضيفه اليوم في الرياض في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.



ويدخل بطل الدوري السعودي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بصيغتها الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، معززا بأفضل سجل له في دوري الأبطال بعد تحقيق سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة، آخرها فوزه على الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بنتيجة 3-2 (1-1 ذهابا).



في المقابل، سيكون السد الباحث عن لقبه الثالث في المسابقة بعد 1989 و2011، معززا بلقب "الكأس السوبر" القطرية التي أضافها الى لقب الدوري المحلي الذي أحرزه الموسم الماضي، وذلك على حساب غريمه الدحيل الذي كان قد أقصاه أيضا من الدور السابق للمسابقة القارية.



وتقام المباراة فى التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت الرياض والدوحة، الثامنة الا الربع بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على قناة beIN Sports 1.