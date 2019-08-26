فيورنتينا يسعي لضم البرازيلى فريد

كشفت تقارير صحفية، عن سعى نادى فيورنتينا فى الحصول على خدمات، لاعب وسط نادى مانشستر يونايتد، البرازيلى فريد، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أبوابها، الإثنين المقبل.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن فيورنتينا تقدم بعرض لمانشستر يونايتد، من أجل ضم البرازيلى فريد، صاحب الـ26 عامًا، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، مقابل 30 مليون يورو.

أضافت الصحيفة أن عرض الفيولا، لضم لاعب وسط اليونايتد، يعد نصف قيمة انتقاله من شاختار الأوكرانى إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضى، والتى وصلت قيمته إلى 60 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريد، فشل فى الحصول على مكانة أساسية فى تشكيل اليونايتد، إذ خاض منذ وصوله الصيف الماضى، 25 مباراة فقط فى جميع المسابقات، كما أنه لم يشارك هذا الموسم، فى أول 3 مواجهات للفريق فى البريميرليج.

وكان مانشستر يونايتد، قد تلقى خسارة مفاجئة أمام ضيفه فريق كريستال بالاس، بنتيجة 2-1، أول أمس السبت.