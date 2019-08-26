برشلونة يعقد اجتماع عاجل بسبب نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عقد خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة، اجتماعًا عاجلًا الآن، مع الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفنى، من أجل بحث قضية التعاقد مع البرازيلى نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفقًا لقناة "كواترو" الإسبانية، فإن بارتوميو رئيس برشلونة، يعقد حاليًا اجتماعًا مع إيريك أبيدال، بخصوص صفقة إعادة النجم البرازيلى نيمار نجم سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

أضاف التقرير أن الإجتماع سيشهد أيضًا، التطرق للحديث عن مستقبل النجم الكرواتى إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط الفريق، والذى ترغب إدارة النادى فى التخلى عن خدماته، خلال الصيف الحالى.

ويسعى برشلونة لإعادة نيمار مجددًا من النادى الباريسي، بعد عامين فقط من رحيله، فى صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، جعلته اللاعب الأغلى فى العالم.

ويلقى البارسا منافسة قوية من غريمه التقليدى ريال مدريد، على ضم النجم البرازيلى، فى ظل رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادى الملكى، فى تحقيق حلمه القيدم فى ضم نيمار.