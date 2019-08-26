برلمان باكستان يحث بريطانيا على لعب دورها في حل قضية كشمير

قال رئيس البرلمان الوطني الباكستاني أسد قيصر، إن كشمير تعد أجندة غير مكتملة لتقسيم شبه القارة الهندية فيما حث المملكة المتحدة على لعب دورها لحل قضية كشمير وفق قرارات الأمم المتحدة وطموحات ورغبات الشعب الكشميري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان الوطني الباكستاني في مكتبه بإسلام آباد اليوم مع وفد برلماني بريطاني يزور باكستان حاليا، حيث لفت إلى أن الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان، وتعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.