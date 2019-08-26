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رياضة

ريال مدريد يؤكد إصابة خيمس رودريجيز وغيابه عن مواجهة فياريال

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:58 م
لاعب خط الوسط الكولومبي
لاعب خط الوسط الكولومبي خيمس رودريجيز
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أكد نادي ريال مدريد الإسباني تعرض لاعب خط الوسط الكولومبي خيمس رودريجيز لإصابة عضلية على مستوى ربلة الساق، ليتأكد غيابه عن مباراة فياريال الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة للدوري الإسباني.
وذكر نادي ريال مدريد، في بيان نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الإثنين، أنه "بعد إجراء الأطقم الطبية بالنادي الفحوصات على خيمس رودريجيز، ثبت بأنه يعاني إصابة عضلية بربلة الساق اليمنى وسيكون هناك تقييم لمدى تعافيه".
وكان رودريجيز قد خرج من لقاء ريال بلد الوليد، السبت الماضي، بسبب الإصابة لينضم إلى قائمة المصابين في الريال والتي تشمل ماركو أسنسيو وإدين هازارد وإبراهيم دياز ورودريجو جوز وفيرلان ميندي ولوكا يوفيتش.
كما قد يغيب رودريجيز عن مباراتي منتخب بلاده كولومبيا أمام البرازيل وفنزويلا في شهر سبتمبر المقبل في حالة عدم اكتمال تعافيه من الإصابة.
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