الحريري يدعو للتصدي لعدوان إسرائيل على لبنان

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري المجتمع الدولي إلى رفض الانتهاك الإسرائيلي الصارخ ضد لبنان، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تريد منع انزلاق الوضع إلى تصعيد خطير.



جاء ذلك خلال لقاء الحريري مساء اليوم، في السراي الحكومي ببيروت سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعرض معهم آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة، وذلك في بيان لتيار المستقبل.



وأشار البيان إلى أن الحريري استقبل أيضا في وقت سابق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، لبحث مجمل الأوضاع، خاصة التطورات الأخيرة في لبنان.



يأتي هذا اللقاء عقب هجوم إسرائيلي بطائرات دون طيار أمس على مواقع لحزب الله اللبناني جنوبي البلاد ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية، فيما توعد الأمين العام للحزب حسن نصر الله بالرد سريعا على هذا الهجوم.

