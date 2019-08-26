لجان متخصصة بالمحافظات لاستغلال موارد الدولة بالشكل الأمثل

تسعى وزارة التنمية المحلية إلى استغلال موارد المحافظات، وتعظيمها بما يمكن من خلق روافد مالية واقتصادية جديدة بالمحافظات، ويدعم الناتج المحلي، ويساهم في زيادته، بهدف تطوير المحافظات.



وشكلت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظين، لجان متخصصة يرأسها المحافظون، تستهدف استغلال الموارد الخاصة بكل محافظة وتحقيق نقلة نوعية مختلفة في المحافظات، للاستثمار في كافة الجوانب الخاصة بالمحافظة، وتشجيعا على السياحة.



ونجحت تلك اللجان خلال الفترة الماضية، في استغلال بعض الموارد الطبيعية بالمحافظات، وتعزيزها، مما ساهم في زيادة نسب السياحة الداخلية، وزيادة موارد المحافظة، كما حدث في القناطر الخيرية، وعدد من الحدائق العامة الكبرى ببورسعيد والإسماعيلية.



وتعول وزارة التنمية المحلية، على المحافظات، في ملف الموارد الطبيعية، واستغلالها حسب طبيعة كل محافظة، وتنميتها بما يحقق زيادة الناتج المحلي للمحافظة، بجانب تكثيف الجهود لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات وتذليل معوقات العمل واستعادة هيبة الدولة واستغلال الموجة الـ13 الجارى العمل بها لاسترداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع.



وتسعى اللجان المختصة بالمحافظات إلى استغلال الموارد الذاتية للمحافظات والعمل على تعظيمها بمقترحات وأفكار جديدة من خارج الصندوق بما يدعم التنمية في المحليات، لدعم الخدمات والتنمية بها دون الرجوع الى خزانة الدولة إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل.