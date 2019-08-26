روسيا تحذر رعاياها فى مدريد ولندن

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، مواطنيها من تغيير توقيت أو إلغاء الرحلات الجوية في مطار مدريد الدولي، بسبب إضراب موظفي شركة الطيران الأسبانية «إيبيريا».



وقالت الخارجية في بيان لها: «ستشهد إسبانيا يومي 30 و31 أغسطس في مطار مدريد الدولي إضرابًا لموظفي شركة الطيران الجوية الوطنية (إيبيريا) وقد تكون هناك تغييرات في الجدول أو إلغاء للرحلات، فيما سينظم عمال مترو الأنفاق في لندن إضرابًا جزئيًا يوم 29 أغسطس لمدة 24 ساعة على الخط المركزي وعلى خط فيكتوريا، وقد يكون هناك تأخير في حركة القطارات، وزيادة الضغط على وسائل النقل العام البديلة».



يشار في هذا الصدد إلى أن ركاب مطار«الـبرات» في برشلونة كانوا قد واجهوا مشاكل مماثلة، في وقت سابق، حيث قام موظفو شركة الطيران الوطنية «إيبيريا» بتنفيذ إضراب عن العمل في أواخر أغسطس، ويعتزم عمال «إيبيريا» تنظيم إضرابات هناك مرة أخرى يومي 30 و31 من الشهر الجاري.