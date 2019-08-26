إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب "ملاكي" ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي جنوب كمين سمسطا جنوب محافظة بني سويف.



وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف، وتبين أن المصابين هم عبدالمنصف عبدالراضي أحمد 44 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسري واشتباه كسر بالزراع الأيسر، وأروى جاد الرب عبدالراضي 14سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومصطفى جاد الرب عبد الراضي 12سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعفاف سيد أحمد 50 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمحافظة قنا.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

