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ألبوم صور .. لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال فعاليات قمة مجموعة السبع بفرنسا
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:06 م
السيسي
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