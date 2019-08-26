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مصر

ألبوم صور .. لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال فعاليات قمة مجموعة السبع بفرنسا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:06 م
السيسي
السيسي
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