الرائد السعودي يضم رسميًا نجمي المنتخب الكولومبي
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:43 م
وكالاتطباعة
أعلن نادي الرائد السعودي إنهاء إجراءات ضم نجمي المنتخب الكولومبي، المدافع أزيكيل بالوميكي والمهاجم ماركو بيريز؛ لتمثيل صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.
وكان النادي سبق وأعلن عن التعاقد مع بلوميكي (27 عامًا) قادمًا من نادي ديبورتيفو كالي الكولومبي على سبيل الإعارة لمدة عام.
كما أعلن عن التعاقد مع بيريز قادمًا من نادي ديبورتيس توليما الكولومبي لمدة 3 مواسم، ليكون بديلا للمهاجم الغاني إسماعيل بانجورا الذي استغنى النادي عن خدماته.
كذلك أعلن النادي عن ضم متعب المطلق بشكل نهائي لمدة ثلاثة أعوام قادمًا من النصر.
ويستعد الرائد لمواجهة نظيره الهلال السبت المقبل لحساب الجولة الـ2 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان النادي سبق وأعلن عن التعاقد مع بلوميكي (27 عامًا) قادمًا من نادي ديبورتيفو كالي الكولومبي على سبيل الإعارة لمدة عام.
كما أعلن عن التعاقد مع بيريز قادمًا من نادي ديبورتيس توليما الكولومبي لمدة 3 مواسم، ليكون بديلا للمهاجم الغاني إسماعيل بانجورا الذي استغنى النادي عن خدماته.
كذلك أعلن النادي عن ضم متعب المطلق بشكل نهائي لمدة ثلاثة أعوام قادمًا من النصر.
ويستعد الرائد لمواجهة نظيره الهلال السبت المقبل لحساب الجولة الـ2 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.