الرائد السعودي يضم رسميًا نجمي المنتخب الكولومبي

أعلن نادي ​الرائد السعودي​ إنهاء إجراءات ضم نجمي المنتخب الكولومبي، المدافع ​أزيكيل بالوميكي​ والمهاجم ​ماركو بيريز؛​ لتمثيل صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.



وكان النادي سبق وأعلن عن التعاقد مع بلوميكي (27 عامًا) قادمًا من نادي ​ديبورتيفو كالي الكولومبي​ على سبيل الإعارة لمدة عام.



كما أعلن عن التعاقد مع بيريز قادمًا من نادي ​ديبورتيس توليما الكولومبي​ لمدة 3 مواسم، ليكون بديلا للمهاجم الغاني ​إسماعيل بانجورا​ الذي استغنى النادي عن خدماته.



كذلك أعلن النادي عن ضم ​متعب المطلق​ بشكل نهائي لمدة ثلاثة أعوام قادمًا من النصر.



ويستعد الرائد لمواجهة نظيره ​الهلال​ السبت المقبل لحساب الجولة الـ2 من ​دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين​.