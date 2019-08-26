انتعاش مبيعات أجهزة الكمبيوتر



شهدت مبيعات أجهزة الكمبيوتر بأنواعها ومستلزماتها إقبالًا ملحوظًا خلال الأسبوع الجاري، بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، حسبما أكد المهندس خالد إبراهيم عضو مجلس إدارة رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.



وأضاف إبراهيم في تصريح لـ"الدستور" أن سوق مبيعات أجهزة التابلت والتليفونات الذكية نما بنسبة 20% خلال الـ7 أشهر الماضية متوقعًا زيادة حجم المبيعات خلال الربع الثالث للعام الجاري، حيث إن مبيعات أجهزة اللاب توب والتابلت تفوقت على أجهزة الكمبيوتر المكتبية خلال تعاملات اليوم الإثنين بأسواق القاهرة والجيزة.



وتراوحت أسعار أجهزة الحاسبات المكتبية بين 4900 و7850 جنيهًا، في حين بلغ سعر جهاز اللاب توب ديل i3 نحو 8200 جنيه، وجهاز ديل i5 حوالي 8600 جنيه، وديل i7 حوالي 11990 جنيهًا، وسجل سعر اللاب توب لينوفو i3 حوالي 7980 جنيهًا.



وبلغ سعر نوت بوك أيسر 1 تيرا بايت حوالي 6800 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر i3 حوالي 6900 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر X5 حوالي 5150 جنيهًا.