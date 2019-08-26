السيسي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة "تيكاد"

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان؛ للمشاركة في اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "تيكاد 7"، وذلك عقب انتهاء مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع، المنعقدة في مدينة بياريتز الفرنسية.



وينعقد مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "تيكاد 7" خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري.



وشارك السيسي، الإثنين، في آخر أيام قمة مجموعة الـ7، المنعقدة حاليًا في مدينة بياريتز الفرنسية، في جلسة مجموعة السبع الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات"، حيث ألقى كلمة توضح وجهة نظر القارة الإفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.