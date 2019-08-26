"التوعية بحقوق وواجبات الملكية الفكرية".. ندوة بالناشرين المصريين

يستضيف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، الندوة الأولى للتوعية بحقوق وواجبات الملكية الفكرية بعنوان "المشكلات العملية لتطبيق القانون على قرصنة الكتب"، بمقر الاتحاد بالدقي، في الرابعة عصر الأربعاء المقبل.



وتتمثل محاور الندوة في:

- التعريف بحقوق الملكية الفكرية والتطور التشريعي للقانون.

- المدد القانونية للحقوق المالية والأدبية في مصر وخارجها.

- القرصنة الرقمية على شبكة الإنترنت (المشكلات والحلول).

- عقود النشر النموذجية وآلية حماية المصنف.

- الأمور الشائعة التي يقع فيها الناشر خاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

- دور الجهات المعنية بالدولة في هذا الصدد والمحاكم المختصة بنظر النزاعات.

- حوار مفتوح مع أعضاء الاتحاد والرد على أي استفسارات في هذا الشأن.



وسيحاضر الندوة كل من الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون الدولي وأستاذ المعهد القومي للملكية الفكرية وخبير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، القاضي عمرو شكري القبطان رئيس المحكمة الاقتصادية والحاصل على الدكتوراه من إنجلترا في التعدي على المصنفات عبر الإنترنت.