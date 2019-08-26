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اقتصاد

أسعار الذرة ترتفع والطن يسجل 366.88 دولار

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هويدا سعيد - طارق عتمان
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شهدت أسعار الذرة تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، بالأسواق التجارية، مع ارتفاع درجات الحرارة، وسجل الطن نحو 366.88 دولار مقارنة بنحو 367.75 دولار للطن، أمس، بنسبة ارتفاع 0.02%.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم سبتمبر، عند 5.90 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعة بنسبة 0.1.12%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.61% لتتداول على انخفاض عند 6.15 دولار للبوشل.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59% فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82% عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.

وتعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.
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