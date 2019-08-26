أسعار الذرة ترتفع والطن يسجل 366.88 دولار
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:36 م
هويدا سعيد - طارق عتمانطباعة
شهدت أسعار الذرة تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، بالأسواق التجارية، مع ارتفاع درجات الحرارة، وسجل الطن نحو 366.88 دولار مقارنة بنحو 367.75 دولار للطن، أمس، بنسبة ارتفاع 0.02%.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم سبتمبر، عند 5.90 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعة بنسبة 0.1.12%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.61% لتتداول على انخفاض عند 6.15 دولار للبوشل.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59% فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82% عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم سبتمبر، عند 5.90 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعة بنسبة 0.1.12%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.61% لتتداول على انخفاض عند 6.15 دولار للبوشل.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59% فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82% عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.