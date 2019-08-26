مارسيال يعيد ترتيب الأوراق بين الإنتر ومانشستر يونايتد

كشفت صحيفة الجارديان الإنجليزية، عن أن نادي ​مانشستر يونايتد​ يفكر جديا في التراجع عن خطوة بيع نجمه التشيلي ​أليكسيس سانشيز​ إلى نادي الإنتر، وذلك بعد إصابة مهاجمه الفرنسي ​أنتوني مارسيال​.



وكان مارسيال قد تعرض للإصابة خلال مباراة اليونايتد يوم السبت أمام كريستال بالاس، والتي انتهت بخسارة الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.



وحسب الصحيفة فإن النادي الإنجليزي يفكر في الحفاظ على خدمات سانشيز صاحب الـ30 عامًا، على الرغم من اقترابه مؤخرًا من اتفاق مع الإنتر يقضي بانتقال مهاجم أودينيزي وبرشلونة السابق إلى النيراتزوري قبل الثاني من شهر سبتمبر.