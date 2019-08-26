مرض يخافه كل الأطباء

تعتبر متلازمة ليش نيهان أحد الاضطرابات النفسية التي يقوم المصاب فيها بسلوك تشويه نفسه، أو استهلاك أعضاء جسده في حالة نادرة تدعى باللاتينية autosarcophagy؛ أكل الإنسان للحم جسده، أي استهلاك أعضائه وتشويه الجسم عن طريق قضمها بالسمات أو تجريحها بالأظافر.



يشبه هذا المرض ما كان مصاب به الدكتور هانيبال ليكتر؛ الشخصية الواردة برواية Red Dragon، حيث كان هذا الدكتور يستمتع بأكل لحم الآخرين من البشر.



ويظهر هذا المرض على المصاب مصحوبًا بآلام معينة، مثل ما يحدث من اضطراب على المفاصل، والعضلات، وكذلك دماغ المصاب نتيجة لزيادة إفراز حمض اليوريك داخل جسم المريض، مما يدفعه إلى قضم قهري للشفاه والأظافر في معظم الحالات دون إرادته.



لذلك يتعين ع الأطباء تهيئة المرضى لقلع أسنانهم كامله حتي يمنعوهم من قضم شفاههم وألسنتهم، وتتراوح خطورتها بين المعتدلة إلى المهددة لحياة المصابين، وذلك بنسبة ٦٠٪‏ تقتصر هذه الحالات تقريبًا على الذكور، ويرجع ذلك إلى اضطراب السيطرة على الانفعالات الكثيرة بشكل عام.