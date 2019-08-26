حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين

تعرض زوجان لحادث مأساوي أودى بحياتهما فور خروجهما من موقف السيارات التابع للمحكمة التي عقد فيها قرانهما في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقع الحادث في بلدة أورانج، التابعة لولاية تكساس الأمريكية، حيث لقي هارلي مورجان، البالغ من العمر 19 عامًا، وزوجته ريانون بودرو، والبالغة من العمر 20 عامًا، مصرعيهما بعد أن اصطدمت سيارتهما بشاحنة صغيرة.



وذكرت إدارة شرطة أورانج: "المؤسف أن والدة العريس وأخته كانتا خلف هارلي وريانون، وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب".



وقالت أم الضحية، كينيا: "شاهدت ابني يموت أمام عيني.. لا تزال آثار دمائه في يدي، لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة.. سيظل هذا المشهد راسخًا في أذهاني طوال حياتي.. لن أنساه أبدًا".



وقال شهود عيان إن سيارة الزوجين تدحرجت عدة مرات قبل أن تستقر على جانب الطريق، وفقًا لموقع "heavy".



وتواصل الشرطة تحقيقاتها، حيث تم أخذ عينات من سائق الشاحنة لمعرفة ما إذا كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء وقوع الحادث.