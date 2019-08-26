طفلة تثير جنون دعاء فاروق على الهواء.. والسبب والدها ووالدتها (فيديو)

أثارت طفلة جنون الإعلامية دعاء فاروق على الهواء، خلال حلقة اليوم من برنامج "اسأل مع دعاء" المُذاع على قناة "النهار"، والسبب والد ووالدة الطفلة.

وقالت دعاء، إن والدة الطفلة نشرت مقطع فيديو تحدث فيه عن اخطاب طليقها لطفلتها، رغم حضانة الأم لها، وتحدثت عن أن الطفلة مريضة وبحاجة للعلاج، وأنها لا تعرف شيئا عنها.

وتابعت: "الغريب في الأمر أن الطفلة خرجت في مقطع فيديو طويل جدا، وقالت كلام مينفعش طفلة في سنها تقوله وبالثقة دي، وفضحت عائلة أمها نفر نفر، وأنا مش عارفة أقول ايه برافو ولا أقول ايه على التربية دي".