اهتمام الدوري الألماني باللاعب سوانسي

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي فيردر بريمن و​سامبدوريا​ مهتمان بالتعاقد مع لاعب ​سوانسي​ أندريه أيو على سبيل الإعارة.



وبحسب سكاي، فإن الناديان الألماني والإيطالي يرغبان في مواصلة نادي سوانسي بدفع جزء من أجور اللاعب البالغة 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في حال إبرام أي صفقة محتملة.



وقد أمضى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في نادي فنربخشه التركي، وعاد إلى ملعب ليبرتي في شهر أيار بعد أن سجل خمسة أهداف في 26 مباراة.