انتعاش مبيعات أجهزة المراقبة والكاميرات اليوم



شهدت أسواق المنتجات الإلكترونية "الكاميرات، وأجهزة المراقبة ومستلزماتها" نشاطًا ملحوظًا خلال أغسطس الجاري، بعد زيادة عمليات التوعية بأهمية التأمين ورفع كفاءة البنية التحتية للشركات والمستثمرين، وذلك حسبما قال خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.



وأضاف "إبراهيم" في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار كاميرات المراقبة الحرارية اليوم الإثنين منتصف الأسبوع، تراوحت بين 700 و1500 جنيه بأسواق المنتجات الرقمية بالقاهرة والجيزة، في حين بلغ سعر كاميرا مراقبة أوسكار نحو 890 جنيهًا، مقارنة بسعر كاميرا "داهوا" التي سجلت 3190 جنيهًا.



أما بالنسبة إلى أسعار أجهزة السويتشات والسيرفر، لتشغيل الكاميرات فسجلت 1450 جنيهًا، وجينراك تصل إلى 8720 جنيهًا؛ وذلك حسب مساحة البيانات على السيرفر.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

