جواو ماريو على رادار لوكوموتيف موسكو

كشفت شبكة سكاي الإيطالية عن أن لاعب نادي ​الإنتر​ الإيطالي والدولي البرتغالي ​جواو ماريو​ في طريقه للانضمام إلى صفوف نادي ​لوكوموتيف موسكو​ الروسي.



وأشارت الشبكة إلى أن اللاعب سينضم إلى الفريق الروسي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.



وكان الإنتر قد تعاقد مع جواو ماريو في عام 2016 قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي بعد تحقيقه لقب كأس أوروبا بعد منتخب بلاده مقابل 40 مليون يورو، لكن لم يقدم الأداء المتوقع منه، وأعير في الموسم الماضي لنادي ويست هام يونايتد.