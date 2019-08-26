سان جيرمان يحدد مدة غياب نجمي الفريق

أكد نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي أن اللاعب إدينسون ​كافاني​ سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع؛ بسبب إصابة في المقرب الأيمن، بينما كيليان مبابي سيغيب لمدة 4 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.



وقد تم استبدال كافاني في الدقيقة 14 من المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 4-0 على ​تولوز​، أول أمس السبت.



وسيغيب مبابي، 20 عامًا، عن مباريات المنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا أمام ألبانيا في 7 سبتمبر وأندورا في 10 سبتمبر.



كما سيغيب كافاني عن مباريات أوروجواي الودية أمام كوستاريكا (7 سبتمبر ) والولايات المتحدة الأمريكية (11 سبتمبر ).