سان جيرمان يحدد مدة غياب نجمي الفريق
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:24 م
وكالاتطباعة
أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن اللاعب إدينسون كافاني سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع؛ بسبب إصابة في المقرب الأيمن، بينما كيليان مبابي سيغيب لمدة 4 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.
وقد تم استبدال كافاني في الدقيقة 14 من المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 4-0 على تولوز، أول أمس السبت.
وسيغيب مبابي، 20 عامًا، عن مباريات المنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا أمام ألبانيا في 7 سبتمبر وأندورا في 10 سبتمبر.
كما سيغيب كافاني عن مباريات أوروجواي الودية أمام كوستاريكا (7 سبتمبر ) والولايات المتحدة الأمريكية (11 سبتمبر ).
وقد تم استبدال كافاني في الدقيقة 14 من المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 4-0 على تولوز، أول أمس السبت.
وسيغيب مبابي، 20 عامًا، عن مباريات المنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا أمام ألبانيا في 7 سبتمبر وأندورا في 10 سبتمبر.
كما سيغيب كافاني عن مباريات أوروجواي الودية أمام كوستاريكا (7 سبتمبر ) والولايات المتحدة الأمريكية (11 سبتمبر ).