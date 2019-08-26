البرازيلي تايسون قريب من رادار الدوري الإيطالي

كشف دييجو دورنيليس وكيل أعمال قائد نادي ​شاختار​ الأوكراني "​تايسون​" وجود مفاوضات بين شاختار وروما لانتقال اللاعب إلى الجيالوروسو خلال الفترة المقبلة.



وأشار وكيل أعمال اللاعب البرازيلي صاحب الـ31 عامًا إلى أن الصفقة قد تُحسم هذا الأسبوع، لكنه أكد أن الطرفين لم يتحدثا بعد عن قيمتها وتفاصيلها.



وتابع أن وجود المدرب باولو فونسيكا، المدير الفني السابق لشاختار والحالي لناد​ي روما​، سوف يساعد على حسم الأمور مبكرا.



ويحتاج روما إلى جناح أيسر بعد رحيل ستيفان الشعراوي وإصابة الأرجنتيني دييجو بيروتي الذي سيغيب لمدّة شهرين.