الأمن التونسي يحقق مع مرشحين رئاسيين بسبب "التزكيات الوهمية"

بدأت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الإثنين، التحقيق مع المترشحين المتهمين بالضلوع في التزكيات الوهمية للانتخابات الرئاسية التي أثارت جدلًا واسعًا؛ ما دفع هيئة الانتخابات إلى إسقاط عدد منهم.



واستدعى الأمن التونسي، اليوم، كلًا من المرشح الرئاسي لطفي المرايحي والمرشح حمة الهمامي، وعبيد البريكي؛ للتحقيق معهم على خلفية شكاوى قدمها عدد من المواطنين، ممن وردت هوياتهم في تزكيات هؤلاء المترشحين.



ومنذ إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، برزت إلى السطح فضيحة لجوء عدد من المترشحين المعروفين في الوسط السياسي إلى الاعتماد على تزكيات وهمية ومزورة لتدعيم ملفات ترشحهم، وهو ما اعتبرته هيئات دستورية انتهاكًا للمعطيات الشخصية للناخبين.



ودفعت هذه الفضيحة، الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (مكلفة بحماية المعلومات الشخصية)، إلى التدخل ودعوة المواطنين إلى رفع دعاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية، إذا تبين لهم أنه تم انتحال هوياتهم لتزكية مرشح للانتخابات الرئاسية.



وقالت الهيئة، إنّ انتحال الهوية يشكل عملًا إجراميًا تعاقب عليه المجلة الجزائية، وليس فقط خرقًا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون، داعية إلى ضرورة تطبيق منشور رئيس الحكومة، الذي يحث على التقليص من استعمال ونشر المعطيات المضمنة ببطاقة الهوية الوطنية إلا في الحالات التي يستوجبها القانون، بما من شأنه أن يحدّ من انتحال هويات الأشخاص.