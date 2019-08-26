كومان يحذّر دي ليخت: قد لا تشارك مع هولندا بشكل أساسي

أشار المدرب ​رونالدو كومان​ إلى أن فرص ماتياس ​دي ليخت​ في الحفاظ على مكانه في تشكيلة هولندا الأساسية يمكن أن تقل إذا استمر على مقاعد البدلاء في ​يوفنتوس​.



وقال كومان: "من ناحية، أنت تفترض أنه سيلعب لأنه انتقل مقابل الكثير من المال، لكن إذا كان لدى النادي ​كيليني​ وبونوتشي​، فقد يلجأ المدرب إلى خيارات أخرى".



وأضاف: "في اللحظة التي اختار فيها يوفنتوس، ذهب إلى بلد آخر وكان عليه أن يتعلم لغة جديدة. هذا يستغرق بعض الوقت، لكن بالطبع، يجب ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا. لست قلقًا بعد، لكن إذا بقي على حاله خلال شهر أكتوبر، سوف تبدأ بالتفكير في حقيقة أنه ليس ملائما".