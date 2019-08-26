وزير الإسكان: إقامة أسواق تجارية بالمناطق الجديدة يسهم فى التوطين

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إقامة أسواق تجارية «هايبر ماركت»، في المناطق الجديدة يسهم في زيادة سرعة توطين المواطنين في تلك المناطق، مستشهدًا بمساهمة إحدى السلاسل الكبرى في المعادي على انتشار المواطنين في تلك المنطقة.



وأكد الوزير في مؤتمر صحفي له منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تتعاون مع شركة كبرى في هذا المجال، وملتزمون بالعمل في هذا المجال وإنشاء المراكز التجارية الأربعة في خلال عام.



ولفت إلى أنه يتم تنسيق العمل مع وزارة التموين لـ6 مواقع أخرى نعمل لتعميم الفكرة والعمل فيها.