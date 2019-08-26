غرفة السويس تفتتح الشباك الواحد مطلع الشهر المقبل

بحث الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس لدورتها الجديدة 2019ــ2023 برئاسة محمد الملاح تطوير تقديم الخدمة للتجارمن خلال مشروع الشباك الواحد.



وقال الملاح، في تصريحات له اليوم، إن المشروع يقام على مساحة 600 متر بمقر الغرفة، والذى سيتم افتتاحة مطلع سبتمبر المقبل، وذلك توفيرًا للوقت والجهد من خلال التنسيق مع مسئولى الشهر العقارى، والهيئة العامة للتأمينات ومختلف المؤسسات التى يتعامل معها التجار فى مكان واحد بمقر الغرفة، وذلك بعد الانتهاء من كل عمليات تطوير الدور الأول بالغرفة وتزويده بكل الأجهزة والتجهيزات الفنية لانطلاق الخدمة الجديدة.



وأضاف أنه يتم حاليا التواصل مع المحافظ والأجهزة المعنية لتحديد موعد إقامة معرض "العودة للمدارس" الذى تنظمه الغرفة كل عام، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وأسر التلاميذ، حيث يتم البيع بأسعار الجملة.

