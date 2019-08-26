وزير التموين: المراكز التجارية الهندية ستعمل في 3 مناطق خلال عام ونصف

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، إن العقود التي شهد رئيس مجلس الوزراء توقيعها- منذ قليل- تشمل إنشاء 4 مراكز تجارية جديدة بالشراكة مع شركة لولو الهندية، موجهًا الشكر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية التجارة الداخلية لسرعة الإجراءات.



وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، برئاسة مجلس الوزراء، أن الأسواق ستكون في التجمع الخامس ومدينة العبور و6 أكتوبر.



ولفت إلى أن البناء سيتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، خلال سنة، والتشغيل من شركة لولو خلال 6 أشهر بعدها، وذلك ضمن خطة تطوير التجارة الداخلية المعتمدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال وزير التموين إن الدولة تعمل على إتاحة كافة السلع وبمخزون استراتيجي، واستكمال البنية الأساسية للتجارة، وتقليل حلقات التداول، موضحًا أن الجميع يلمس جهود وزارته، خصوصًا في العيد الماضي الذي شهد انخفاضًا في سعر اللحوم.



ووجّه الشكر لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية على تعاونها مع وزارته في توفير السلع للمواطنين.