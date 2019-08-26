لجنة الدراويش للتواصل مع الجمهور تبدأ عملها اليوم

تبدا اليوم الاثنين لجنة التواصل مع الجماهير التي تم تشكيلها من قِبل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ويترأسها تامر موسى، عضو مجلس الإدارة عملها اليوم.



تقوم اللجنة بعقد جلسة مع عدد من الجماهير بأحد المقاهي الشهيرة بوسط المدينة، ويتم من خلالها الاستماع لمطالبات الجماهير.



وشهد الاجتماع التأكيد على أن مجلس الإدارة عمل على تلبية كافة طلبات الجهاز الفني من تعاقدات على قدر كبير من الكفاءة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



وفى ختام الجلسة تم الاستماع لعدة مقترحات من قبل الجماهير وهو ما وعد أعضاء اللجنة ببحث الأمر والعمل على تنفيذه في الفترة القادمة.



ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعقد مزيد من الاجتماعات مع الجماهير وتفعيل دور حلقة الوصل بين إدارة النادي والجماهير من أجل التواصل والتشاور بشكل دوري وبما يعود بالنفع على النادي.