انتهاء قمة مجموعة الدول السبع دون إصدار بيان نهائي

انتهت قمة مجموعة الدول السبع دون إصدار بيان نهائي للمرة الأولى في تاريخها.



فقد قرر قادة دول مجموعة السبع، اليوم الإثنين، عدم إصدار بيان نهائي مشترك خلال اجتماعهم المنعقد في فرنسا للمرة الأولى على الإطلاق.



وقال مراقبون إن هذا قد يقود إلى تراجع تأثير مجموعة الدول السبع التي لعبت دورا قياديا في الحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي والنظام الدولي.