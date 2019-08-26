نجم الإسماعيلى ينضم إلي المقاولون العرب

أعلن محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن استعارة شكري نجيب، مهاجم نادى الإسماعيلي، لمدة عامل على سبيل الإعارة، قبل انطلاق الموسم الجديد.



وخرج شكري نجيب من حسابات محمود جابر تمامًا خلال معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر لعدم الحاجة لخدماته مكتفيًا بمحمد الشامي وبينسون شيلونجو ومحمد حمدي زكي، بالإضافة لمهاجم أجنبي جديد سيتم الإعلان عنه خلال ساعات.



وتعتبر هذه هي التجربة الثانية لشكري مع فريق المقاولون العرب حيث انضم له في الموسم الماضي قبل أن يقطع مسئولو الاسماعيلي الإعارة في يناير بسبب حاجة الفريق لخدماته والنقص العددي الكبير الذي عانى منه الدراويش في خط الهجوم.



وكان النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد أتم تعاقده مع ٨ صفقات جديدة حتى الآن وهم ثنائي سموحة بينسون شيلونجو ومحمد حمدي، وثلاثي الزمالك خليل نيمار وأحمد مدبولى ومحمود دونجا، بالإضافة للعراقي هُمام طارق وإبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية وبيكيتي سيلڤا جناح منتخب غينيا بيساو، بالإضافة لحمد الزوي ظهير نادى دمنهور الذي تم التراجع عن إتمام التعاقد معه مؤخرًا لأسباب فنية.