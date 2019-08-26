صراع سيرينا وشارابوفا يتصدر الدور الأول في أمريكا المفتوحة للتنس

ينتظر عشاق التنس بفارغ الصبر النهائي المبكر، الذي سيجمع بين النجمتين العالميتين الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز والحسناء الروسية ماريا شارابوفا في افتتاح منافسات بطولة أمريكا المفتوحة.



وستستهل سيرينا وشارابوفا، اللتان كانتا من أبرز الأسماء في عالم تنس السيدات على مدار سنوات، الحصة المسائية على ملعب آرثر آش في أول لقاء يجمع بينهما على الإطلاق في نيويورك في مباراة تشبه المباريات النهائية.



وهذه المواجهة رقم 22 التي ستجمع بين سيرينا وشارابوفا خلال مسيرتهما الاحترافية، وتتفوق اللاعبة الأمريكية (19 – 2) في المواجهات المباشرة.



وحول هذه المواجهة قالت اليابانية نعومي أوساكا المدافعة عن لقب أمريكا المفتوحة للصحفيين: "بالطبع سأشاهد تلك المباراة. أعرف أنكم ستتابعونها جميعا. أعتقد أن الجميع في نيويورك سيتابع اللقاء".



وقالت اللاعبة الكندية الشابة بيانكا أندريسكو المصنفة 15، والتي تخوض أول مباراة لها بعد غد الثلاثاء: "تحديدا، ستكون هذه مباراة تستحق المتابعة".